"Przełom czerwca i lipca". Wicerzecznik PiS o wyborach

– Teraz Prawo i Sprawiedliwość i partie, które tworzą większość parlamentarną, muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i doprowadzić do sytuacji, (...) w której Polacy będą mogli zagłosować w wyborach prezydenckich zgodnie z wymogami konstytucji – stwierdził polityk na antenie Polskiego Radia 24.

Radosław Fogiel zapewnił, że w przeciągu najbliższych kilku dni zostanie do końca rozstrzygnięte jak będzie wyglądało głosowanie w najbliższych wyborach. Podkreślił, że trzeba dostosowywać się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Możliwe, że najnowsze rozwiązania będą przewidywały możliwość zarówno głosowania w lokalu jak i korespondencyjnie.

Wicerzecznik PiS nie wykluczył, że już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu zostanie rozpatrzony projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wyborów: – To kwestia tego, czy te rozwiązania i projekt będą do tego czasu gotowe i złożone do pani marszałek, ale nie wykluczałbym tego. Dopytywany o termin głosowania stwierdził, że jego zdaniem wybory prezydenckie odbędą się na przełomie czerwca i lipca, co wynika z analizy kalendarza. – Decyzja należy do marszałek Elżbiety Witek – powiedział.

