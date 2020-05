Koronawirus w Sejmie. Onet: To pierwszy taki przypadek

Wiceminister zdrowia: Sytuacja na Śląsku jest już pod kontrolą

Obecnie sytuacja na Śląsku jest już pod kontrolą; mamy kilkanaście tysięcy osób zbadanych, z których 600 miało wynik pozytywny, to ok. 5 proc. z przetestowanych – powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.