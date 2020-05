Kolejny znany dziennikarz odchodzi z Trójki. "To, co się stało w ostatnich dniach..."

Stelmach był związany z rozgłośnią od 1997 roku. O swojej decyzji poinformował na Facebooku.

"Dziś złożyłem wypowiedzenie. To, co w ostatnich dniach stało się z tym radiem, zatruło w bezpardonowy sposób moje wyobrażenia o zarządzaniu tak piękną, intymną i emocjonalną materią oraz kierowaniu tymi, którzy ją tworzą. Bo radio i ludzie radia taką materią są. Teraz przede mną przyspieszony kurs załatwiania licznych spraw formalnych związanych z zakończeniem pracy. Będzie to doświadczenie przedziwne, bo nie przypominam sobie, żebym w ciągu tych dwudziestu trzech lat był w pracy kiedykolwiek. To dla mnie najbardziej dramatyczny czas, jaki pamiętam. Jednak nigdy nie zabraknie mi sił na słowa podziękowania. Zatem czynię to raz jeszcze" – napisał dziennikarz. "Kocham Cię, Trójko" - dodał na koniec.

Stemlach prowadził w Trójce m.in. audycje "Offensywa", "Pastelowy Świat Rocka", "Myśliwiecka 3/5/7", "Polski Top Wszech Czasów", "Akademia rozrywki", "Muzyczna poczta UKF", "Program alternatywny", i "Lista przebojów Trójki".

Afera wokół piosenki Kazika

Przypomnijmy, że od kilku dni nie milkną echa afery, jaką wywołało zdjęcie z listy przebojów Trójki piosenki Kazika Staszewskiego pt. "Twój ból jest lepszy niż mój". Gdy utwór zajął głosami słuchaczy pierwsze miejsce w notowaniu, nagle całą listę anulowano. Usunięto także artykuł informujący o utworze Kazika. Po fali krytyki dyrekcja Trójki wydała oświadczenie, że lista została zmanipulowana i konieczne było jej anulowanie. Później jednak ujawniono SMS-y wysłane przez władze Trójki do dziennikarzy, bo "dopilnowali", aby piosenka Kazika nie znalazła się zbyt wysoko na liście i nie była eksponowana. Do tej pory z Trójki odchodzi coraz więcej dziennikarzy.

Piosenka lidera zespołu Kult jest krytyką wobec wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim 10 kwietnia. Nekropolia miała być wówczas zamknięta, ale prezes PiS mógł wejść i odwiedzić groby ofiar katastrofy oraz swojej matki.