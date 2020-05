"To ciało powołane przez ferajnę z Nowogrodzkiej tylko po to...". PSL chce likwidacji Rady Mediów Narodowych

– Dzisiaj w imieniu Koalicji Polskiej, razem z posłem Dariuszem Klimczakiem, składamy wniosek i projekt ustawy, który za chwilę dotrze do marszałka Sejmu, dotyczący likwidacji Rady Mediów Narodowych – poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak podkreślił, dotyczy to sprawy, która absorbuje opinię publiczną od ostatnich dni.

– To, co się dzieje w radiowej Trójce, po której zostaje tylko cień Trójki pamiętanej z dawnych lat, to co się wyrabia, ten bałagan, rozgardiasz, który został tam wprowadzony, to skrajne upartyjnienie, to kupienie sobie listy przebojów - bo tak można powiedzieć, że te dwa miliardy nie poszły tylko na propagandę, na wazelinę w „Wiadomościach”, tylko rozlały się również na radiową Trójkę i totalne upartyjnienie nawet listy przebojów - to jest skrajna głupota. Ale o źródle trzeba powiedzieć, źródło jest niestety w Radzie Mediów Narodowych – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem kandydata Ludowców na prezydenta, RMN jest ciałem zupełnie niepotrzebnym, które "ferajna z Nowogrodzkiej" powołała tylko po to, by pilnowała partyjnego przekazu. "Wszystkie jej mechanizmy może wykorzystać KRRiTV" – wskazał.