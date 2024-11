Zgrzyt w Trzeciej Drodze? Gramatyka: Jeśli ludzie chcą, to Wigilia powinna być wolna

Pod koniec października Lewica złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. – Chciałabym, żeby to już było w tym roku, ale zobaczymy, bo to będzie projekt poselski, nie rządowy – mówiła na antenie radia TOK FM minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, handel w Wigilię jest dozwolony, ale tylko do godz. 14:00, a także w późniejszych godzinach, jeśli np. za ladą stanie właściciel sklepu.

Gramatyka: Dodatkowa niedziela handlowa w miejsce Wigilii

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka przyznał, że jeśli społeczeństwo oczekuje, by 24 grudnia był dniem wolnym od pracy, to takie rozwiązanie należy wprowadzić.

– Jeżeli ludzie tego chcą, to Wigilia powinna być wolna – powiedział polityk Polski 2050 na antenie RMF FM. – Tylko zróbmy to mądrze, nie róbmy tego "na hura", nie przyjmujmy ustawy tak, jak to robili w poprzedniej kadencji – dodał.

Gramatyka apelował, by oszacować "dobrze" koszty takiego rozwiązania, a ludziom zaoferować "dodatkową niedzielę handlową".

Petru przeciwnikiem wolnej Wigilii. Ostry spór w studiu

Przeciwnikiem wprowadzenia wolnej Wigilii jest poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru. Między politykiem a parlamentarzystką partii Razem Pauliną Matysiak doszło do ostrego sporu w tej sprawie na antenie Polsat News.

Matysiak stwierdziła, że wolna Wigilia mogłaby "ulżyć pracownikom". Taka argumentacja nie trafiła jednak do obecnego w studiu Ryszarda Petru. – Pani wie, że pani nic nie kupi tego dnia? Pani wie o tym? Choinki pani też nie kupi – powiedział poseł Trzeciej Drogi.

– Naprawdę niewiele osób kupuje choinkę 24 grudnia – odpowiedziała Matysiak. Jak dodała, niektórzy kupują choinki nawet na początku grudnia. Wspomniane słowa okazały się jednak dopiero preludium do dalszej, jeszcze bardziej zajadłej dyskusji.

– Pani ma po prostu gdzieś tych, co sprzedają te choinki tego dnia. Ma pani gdzieś tych, co sprzedają bombki. Ma pani gdzieś tych, co produkują torty, ciasta na Wigilię – mówił Ryszard Petru, zwracając się do Pauliny Matysiak. Petru stwierdził również, że postawa posłanki to "zabijanie biznesu życia" dla niektórych osób.

Hołownia: Wolna Wigilia – tak, ale dopiero w przyszłym roku

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał z kolei, że ustawa o wolnej Wigilii może zostać uchwalona. Jest jedno "ale". Przepisy zaczęłyby obowiązywać dopiero od następnego roku.

– Lewica być może położy na stole takie rozwiązanie, żebyśmy uchwalili wolną Wigilię, ale z rocznym vacatio legis, a więc od następnego roku – powiedział Hołownia, cytowany przez RMF 24.

Jak stwierdził lider Polski 2050, wprowadzenie takiego rozwiązania teraz "spowodowałoby to za duży bałagan w gospodarce i w życiu, które jest już poukładane".

