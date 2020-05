"Nie umiem sobie tego wytłumaczyć". Ktoś naruszył grób Gustawa Holoubka

"Drodzy przyjaciele! Chcę się z państwem podzielić tym, co mnie dzisiaj spotkało" – zaczęła swój wpis na Facebooku aktorka. Jak poinformowała, odwiedzając grób swojego męża Gustawa Holoubka na Starych Powązkach, zauważyła, że płyta nagrobna została odsunięta przy użyciu jakiegoś narzędzia o kilkanaście centymetrów.

"Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Zgłosiłam ten fakt do urzędniczki w Zarządzie Cmentarza i nie wiem co robić dalej" – przekazała Magdalena Zawadzka. Do swojego wpisu załączyła zdjęcia z cmentarza.