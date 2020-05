"Podobnego nie znajdziecie". Prof. Zembala w TVN24 broni premiera i ministra zdrowia

– Olbrzymie zaangażowanie premiera, niespotykanie – chylę czoła dla jego wysiłku – mówię o premierze Morawieckim, czyli człowiek na trudne czasy. Ja wiem, że niektórym to się będzie nie podobało, ale mówię to szczerze. To samo Szumowski. Jak zmienicie Szumowskiego, to ostrzegam, to drugiego podobnego, mądrego, odważnego nie będzie – mówił profesor Zembala. – To są ludzie na trudne czasy – wskazał lekarz.

Były szef resortu zdrowia przyznał, że Łukasz Szumowski już jako młody lekarz imponował mu uczciwością. Jak relacjonuje Niezależna.pl, wyraźnie zmieszany dziennikarz prowadzący program próbował zmieniać wątek, mówiąc np. o aferze z maseczkami ochronnymi bez certyfikatów. Jednak prof. Zembala w dalszym ciągu stał po stronie działań rządu Zjednoczonej Prawicy.

– Nie było żadnego kraju wśród znacznie bogatszych od nas, który byłby przygotowany na tę pandemię – powiedział gość TVN24, podając przykłady chaosu, jaki koronawirus wywołał w USA, Lombardii czy Beneluksie.