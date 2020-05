"Aby nie doszło do wielkiego kryzysu...". Bielan apeluje do opozycji

Wciąż nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, które pierwotnie miały się odbyć 10 maja. Partia rządząca chce zorganizować głosowanie 28 czerwca, jednak ustawa w sprawie wyborów wciąż znajduje się w Senacie. To właśnie tej sprawie poświęcona była dzisiejsza konferencja Adama Bielana i Przemysława Czarnka.

– Od wielu tygodni mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Opozycja, która od lat zarzuca obozowi Zjednoczonej Prawicy autorytarne metody rządzenia, antydemokratyczne postępowania, od wielu tygodni robi wszystko, żeby odebrać Polakom prawo wyboru. Jedno z najważniejszych praw obywatelskich, prawo do wyboru głowy państwa, udziału w wyborach prezydenckich – podkreślał Adam Bielan. Europoseł wskazał, że najpierw opozycja zablokowała w Senacie możliwość wyborów korespondencyjnych twierdząc, że będą zagrożeniem dla zdrowia ludzi, zaś natychmiast po tym, jak Komisja Wyborcza orzekła o nieważności wyborów 10 maja, zażądała wyborów w formie tradycyjnej.

Bielan przypomniał, że opozycja deklarowała gotowość do uczestnczenia wybrów na przełomie czerwca i lipca, a teraz - wberw danemu słowu - marszałek Senatu Tomasz Groszki odłożył po raz kolejny głosowanie nad ważnymi zmianami w prawie wyborczym. – Apelujemy do opozycji, aby umożliwiła Polakom wybór głowy państwa w terminie, by nie doszło do wielkiego kryzysu konstytucyjnego, a tak się stanie jeżeli do 7 sierpnia nie będzie zaprzysiężony nowy prezydent – dodał rzecznik sztabu Andrzeja Dudy.

Z kolei poseł Przemysław Czarnek powiedział, że podczas rozmów ze stroną rządzącą marszałek Grodzki stwierdził, że jest porozumienia co do tego, że 7 sierpnia w Pałacu Prezydenckim musi być już prezydent wybrany na 5-letnią kadencję, zaprzysiężony, ze stwierdzoną ważnością wyborów.

– Wczorajszy apel Liderów Zjednoczonej Prawicy do opozycji jest wciąż aktualny: Nie ośmieszajcie się i nie drwijcie z państwa polskiego – dodał.