Nie żyje Piotr Rocki. Miał 46 lat

Trzaskowski przyznał co zrobi z 500 plus: Jestem wierny poglądom, ale...

Rafał Trzaskowski zapewnił, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta Polski to "posłucha ludzi" i nie dopuści do modyfikacji programu 500 plus. Jednocześnie polityk przyznał, że podpisałby ustawę dotyczącą związków partnerskich.