Czy Polacy dopuszczają drugi lockdown? Ciekawe wyniki badania

"Jeśli jesienią tego roku wystąpi w Polsce druga fala zachorowań na koronawirusa (COVID-19), to czy rząd powinien ponownie wprowadzić ograniczenia i zamrozić gospodarkę, jak to miało miejsce do niedawna?" – takie pytanie na zlecenie portalu wPolityce.pl zadała respondentom pracownia SW Research. Oto wyniki:

Pozytywnie do idei kolejnego lockdownu odnosi się 43 proc. respondentów. 17 proc. "zdecydowanie pozytywnie", a 26 proc. "raczej pozytywnie". Przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych – 18 proc. odnosi się do propozycji "zdecydowanie negatywnie", a 20 proc. "raczej negatywnie". 19. proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.

Poparcie dla ponownego wprowadzenie obostrzeń deklaruje 59 proc. wyborców PiS i 41 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 22 do 25 maja 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1056.

