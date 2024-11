Tyle zarabiają Polacy. GUS podał nowe dane

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w październiku wzrosło o 10,2 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,5 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,2 proc. i wyniosło 8 316,57 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca i wyniosło 6 458,4 tys. etatów, jak wskazano w komunikacie, na który powołał się serwis ISBnews.pl. Konsensus rynkowy to 10 proc. wzrostu rok do roku w przypadku płac i 0,5 proc. spadku rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Co się dzieje z polskim przemysłem?

GUS opublikował także dane dotyczące przemysłu. Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 4,7 proc. r/r w październiku 2024 wobec spadku 0,4 proc. r/r (po rewizji) w poprzednim miesiącu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 10 proc.

"W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,7 proc. w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 10 proc. W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., kiedy notowano spadek o 1,8 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku" – czytamy w komunikacie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,9 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 4,6 proc. wyższym w porównaniu z wrześniem tego roku. Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,8 proc.

