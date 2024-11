Ulicami polskich miast przeszły Orszaki Chrystusa Króla

Niedziela 24 listopada to ostatnia niedziela roku liturgicznego 2024. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzona była uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Z tej okazji w wielu miastach Polski wierni wyszli na ulice. Tegoroczne orszaki odbywały się pod hasłem "Zjednoczeni pod sztandarem Chrystusa Króla".

Orszaki Chrystusa Króla przeszły ulicami wielu polskich miast i miasteczek. Były to pochody modlitewne, o charakterze pokutnym. Od wielu lat jest to oddolna inicjatywa środowisk katolickich, które zabiegają o uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski i Królem Wszechświata.

Organizatorzy orszaków podkreślają konieczność przypominania o królowaniu i panowaniu Chrystusa oraz budowania Polski Chrystusowej. Uczestnicyh pochodów wyrażali wiarę w Królestwo Jezusa Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie.

Orszaki Chrystusa Króla w Polsce

Orszak Chrystusa Króla przeszedł m. in. w Warszawie. – Przybywamy do naszych świątyń, by dziękować Panu Bogu za Jego królestwo. Ale jednocześnie chcemy wielbić naszego Chrystusa, który jest Królem, Królem niezwykłym, Królem opiekującym się swoim ludem, Królem, który oddaje życie za każdego z nas – wskazał ks. prof. Marek Chmielewski podczas Mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie.

Podobne pochody odbyły się także w Krakowie, we Wrocławiu, Gdańsku, ale też w Olsztynie, Szczecinie czy Przemyślu. – Starajmy się żyć w naszych rodzinach jak najpiękniej, miłując się, przebaczając sobie, angażując się także w sprawy doczesne. Rodzice niech się troszczą o jak najlepsze wychowanie chrześcijańskie swoich dzieci, niech bronią dzieci przed złem, niech mają odwagę sprzeciwić się złu, jeśli świat to zło proponuje – mówił podczas homilii biskup pomocniczy diecezji przemyskiej bp Stanisław Jamrozek.

