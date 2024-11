Co czeka Kościół? Bp Oder: Synod się nie kończy. On dopiero się zaczyna

Synodalność to podstawowy wymiar Kościoła, dany do kultywowania i rozwijania stylu życia. Dlatego synod się nie kończy, ale dopiero teraz tak naprawdę się zaczyna – powiedział bp Sławomir Oder, który po zakończeniu 399. zebrania plenarnego Episkopatu Polski na Jasnej Górze omówił dokonane przez biskupów podsumowanie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie.

Synod głównym tematem zebrania KEP

Podsumowanie drugiej rzymskiej sesji Synodu o synodalności oraz w całości XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbywał się w latach 2021–2024, było jednym z głównych tematów 399. zebrania plenarnego KEP na Jasnej Górze.

Jednym z delegatów polskiego Episkopatu na rzymskie obrady w październiku br. był biskup gliwicki Sławomir Oder. – Udział w synodzie był dla mnie okazją do bycia świadkiem głęboko zachodzącej zmiany w sposobie funkcjonowania Kościoła jako takiego, przede wszystkim w aspekcie instytucji synodu – powiedział.

Przypomniał, że do tej pory spotkania synodalne były pojmowane jako zgromadzenia biskupów, tymczasem dzięki decyzjom papieża Franciszka nastąpił "skok jakościowy" w funkcjonowaniu synodu, gdyż włączeni weń zostali także wierni świeccy, w tym kobiety oraz osoby życia konsekrowanego.

"Jeśli chodzi o skład osobowy, to 30 proc. uczestników synodu to właśnie osoby niebędące biskupami" – zaznaczył. – Wydaje się, że taka jest wola papieża Franciszka i ta zmiana strukturalna prawdopodobnie zostanie sformalizowana – dodał.

Przytoczył też słowa papieża o tym, że synod się nie kończy, ale dopiero teraz tak naprawdę się zaczyna.

Jak podkreślił, synodalność to podstawowy wymiar Kościoła, dany do kultywowania i rozwijania stylu życia. – Jeśli mamy zdefiniować synodalność w tym nowym odczytaniu – bo sama instytucja synodu towarzyszy Kościołowi właściwie od samego początku – jako spotkanie się, dialog wewnętrzny, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, to jest to normalna metoda działania Kościoła od wieków, od zawsze – powiedział.

Na czym ma polegać synodalność?

Obecnie synodalność w najbliższym czasie – podkreślił bp Oder – będzie polegała na poruszaniu się, a wręcz życiu, w trzech wymiarach. Synodalność będzie przede wszystkim stylem tworzenia relacji wewnątrz Kościoła, patrzenia wspólnie w przyszłość, ale i budowania teraźniejszości. To jest dialog w Duchu Świętym, otwarcie się na Jego działanie, odczytywanie znaków czasu i szukanie odpowiedzi Kościoła na to wezwanie.

Drugim wymiarem są instytucje, na co dzień istniejące też po to, aby przeżywać rzeczywistość synodalności. Na synodzie padła w tym kontekście deklaracja, że żadne nowe instytucje w ramach Kościoła. – To, co dziś proponuje tradycja Kościoła i co jest usankcjonowanie prawem kanonicznym, stwarza wystarczające płaszczyzny spotkania dla realizowania konkretnych idei synodalności – zaznaczył bp Oder.

– Natomiast trzeci wymiar synodalności to sama instytucja synodu zwoływanego przez papieża okresowo dla przedyskutowania najważniejszych kwestii w Kościele – podsumował bp Sławomir Oder.

