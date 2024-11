Obrządek amazoński częścią Mszy świętej? Niedługo faza eksperymentalna

Szczegóły o tym, jak będzie wyglądał eksperyment podał portal Life Site News. Informacji na ten temat udzielił przewodniczący Zespołu Teologicznego Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM) oraz doradca Konferencji Kościelnej Amazonii (CEAMA) o. Agenor Brighenti. Duchowny brał udział w opracowywaniu rytu amazońskiego. Zdaniem Brighentiego, w Kościele istnieje potrzeba wyświęcania kobiet oraz zniesienia celibatu. O.Agenor Brighenti był również jednym z doradców podczas niedawnego Synodu o synodalności.

Ryt amazoński Mszy świętej?

Obrządek mszy amazońskiej to owoc Synodu Amazońskiego, który odbył się w Watykanie w 2019 roku. Teraz obrządek ten ma wejść w trzyletnią fazę eksperymentalną.

O rycie amazońskim można przeczytać w dokumencie końcowym Synodu Biskupów Amazonii, którzy domagali się "rytu dla ludów tubylczych", w myśl "pluralizmu liturgicznego" zaproponowanego podczas Soboru Watykańskiego II. Ryt ten powinien opierać się na "światopoglądzie, tradycjach, symbolach i pierwotnych obrzędach, obejmujących wymiar transcendentny, wspólnotowy i ekologiczny".

Zdaniem twórców rytu amazońskiego, wspiera on "dzieło ewangelizacji", ponieważ "wyraża liturgiczne, teologiczne, dyscyplinarne i duchowe dziedzictwo Amazonii". Choć nie ma na jego temat zbyt wielu szczegółów, to z informacji wynika, że papież Franciszek chce, by został on opracowany na podstawie obrządku zairskiego, który dopuszczony jest w Demokratycznej Republice Konga.

Obrządki tubylcze jako inkulturacja liturgiczna

"Przypadek rytu zairskiego sugeruje obiecującą ścieżkę również dla możliwego opracowania rytu amazońskiego, w którym potrzeby kulturowe określonego obszaru kontekstu afrykańskiego są odbierane, bez zniekształcania natury Mszału Rzymskiego, aby zagwarantować ciągłość ze starożytną i powszechną tradycją Kościoła. Mamy nadzieję, że ta praca pomoże w poruszaniu się w tym kierunku" – ocenił Franciszek we wstępie do książki o obrządku zairskim, wskazując, że obrządek zairski "jest uważany za przykład inkulturacji liturgicznej".

Ryt amazoński byłby trzecim obrządkiem uznanym przez Watykan i wprowadzonym do Mszy świętej od czasu Soboru Watykańskiego. Pierwszym był obrządek zairski (funkcjonuje od 1988 roku), a w ostatnim czasie Watykan zatwierdził również ryt Majów, który funkcjonuje w niektórych rejonach Meksyku.

