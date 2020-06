Wybory w dobie pandemii. Jak będą wyglądać?

Zaledwie kilka godzin po przyjęciu przez Sejm wraz z senackimi poprawkami ustawy ws. tegorocznych wyborów prezydenckich, prezydent Andrzej Duda złożył pod nią swój podpis. Została już ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się w lokalach wyborczych, będzie jednak możliwość głosowania korespondencyjnego.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że gotowy jest już projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który dotyczy zasad zabezpieczenia przed COVID-19 podczas wyborów prezydenckich. "Projekt przewiduje, że każdy pracownik komisji otrzyma tyle rękawic jednorazowych, by mógł je zmieniać co godzinę. Do tego maski FFP1, czyli podstawowej klasy. Oprócz tego wszyscy muszą mieć do dyspozycji przyłbice oraz płyn do dezynfekcji. Odstęp między stanowiskami pracy członków komisji ma wynosić co najmniej 1,5 m, a każde z nich powinno być otoczone barierą z tworzywa sztucznego o wysokości co najmniej 1 m ponad strefę oddychania" – czytamy.

W komisjach będzie musiało się też znajdować odrębne pomieszczenie na pakiety zwrotne z głosowania korespondencyjnego. Co ciekawe, będą one musiały odczekać przynajmniej dobę, zanim komisja zacznie je przeliczać. Wyborcy przy wejściu do lokalu mają mieć do dyspozycji płyn dezynfekcyjny, a wszystkie powierzchnie i przedmioty, z którymi mogą mieć kontakt mają być dezynfekowane co godzinę.

