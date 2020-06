Dzień żenady

– Od mojej mamy nauczyłam się bardzo wielu rzeczy, ale między innymi wielkiej dbałości o zęby, bo uśmiech to wizytówka każdego z nas – opowiada Wendzikowska.

– Moja mama ma piękny uśmiech. zawsze dbała o zęby, mnie też to wpoiła bardzo mocno... Potrafiła mnie obudzić w środku nocy, kiedy padłam na łóżko ze zmęczenia i usnęłam w ubraniu, mówiąc: „możesz spać w ubraniu, ania, ale umyj zęby”. moja mama uwielbia praktyczne prezenty i naprawdę nie wiem, jak to się stało, że z jej obsesją nadal nie ma elektrycznej szczoteczki – wyznała.

Na szczęście ma zaradną córkę, która sprezentuje jej taką szczoteczkę. I przy okazji trochę wstydu, bo taka reklama w dniu matki to jednak szczyt żenady.

Heroizm naszych czasów

Nie lada odwagą wykazała się celebrytka Natalia Siwiec. Otóż zamieściła na Instagramie swoje zdjęcie z – uwaga – niepomalowanymi paznokciami. U stóp. Zareagować postanowiła znana blogerka Nicole Sochacki, znana szerzej jako mamaginekolog, która nie kryła swojego zachwytu nad wyczynem Siwiec.

„Natalia, obserwuję cię od dawna. Nawet kiedyś się poznałyśmy, nie wiem, czy pamiętasz. Żadne twoje zdjęcie nie ujęło mnie tak jak to. Niezrobione paznokcie u stóp. to z jednej strony symbol obecnych czasów, a z drugiej odwaga. Odwaga to cecha, która zmienia świat na lepsze” – napisała.

Nie wiemy, w jaki sposób niepomalowane paznokcie Natalii Siwiec czynią świat lepszym. Na pewno jednak czynią go radośniejszym, bo czytając o tym jakże spektakularnym akcie heroizmu, mieliśmy śmiechu co niemiara. co w czasach pandemii jest nie do przecenienia.