Joński: Barbara Nowacka była w szoku

Do ostrej wymiany zdań doszło na początku rozpatrywania wniosku Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wniosek przedstawiała Barbara Nowacka. W pewnym momencie przerwał jej szef PO Borys Budka, którego oburzył fakt, iż w czasie jej wystąpienia politycy PiS – m. in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremier Piotr Gliński oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz, rozmawiali w ławach rządowych. – Marszałku, mam prośbę. To jest wotum w stosunku do pana ministra (...) Proszę usiąść – nawoływał Budka. – Sejm to nie jest pana folwark, panie prezesie – powiedział lider PO do Kaczyńskiego. Odpowiedział mu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki: "Panie pośle Budka, niech się pan uspokoi. Przywołuję pana do porządku".

Oburzenia całą sytuacją nie krył wicepremier Gliński. – Hucpa i skandal to wotum nieufności. To pan pierwszy wstał – odpowiedział Budce minister kultury. Wtedy wicemarszałek po raz kolejny przywołał szefa PO do porządku. Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał krzyknąć w stronę ław opozycji, iż jest to "chamska hołota".

"Była w szoku"

"Rozmawiałem z Barbarą Nowacką wczoraj, rozmawialiśmy też dzisiaj. Była w szoku. Ona jest osobą dobrze wychowaną, bardzo kulturalną. Twardo walczy o swoje argumenty, ale nigdy nie przekracza pewnych granic" – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

Joński odniósł się do sytuacji, gdy Nowacka wczoraj ponownie wyszła na scenę i przytoczyła piosenką Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", podkreślając, że dwa miesiące temu nie mogła odwiedzić grobu matki, chociaż prezes PiS nie miał takich problemów.

"Odpowiedziała znakomicie. Przypomniała, co Kaczyński robił 10 kwietnia, a czego nie mogły robić inne rodziny katastrofy smoleńskiej" – mówił rozmówca Interii.

Joński podkreśla, że nie spodziewa się żadnych przeprosin od Jarosława Kaczyńskiego."Według niego wszyscy ci, którzy nie głosują na PiS to »chamska hołota«" – podkreślił