DGP: Ambasador USA "upomniała" Andrzeja Dudę ws. LGBT. Mosbacher: To fake news

Taka decyzja USA może oznaczać przyspieszenie realizacji inwestycji pod hasłem "Fort Trump" w Polsce. De facto chodzi o budowę bazy wojsk amerykańskich na naszym terytorium. Na ten temat we wrześniu 2018 roku rozmawiali prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Czy inwestycja jednak nadal jest możliwa? Według "DGP" pojawiły się poważne wątpliwości.

"Kluczową rolę w negocja­cjach na ten temat pełni doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Richard Grennell. Jest on zdekla­rowanym gejem i architektem glo­balnej kampanii pod auspicjami Waszyngtonu, której celem jest walka z dyskryminacją spo­łeczności LGBT" – wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna". W tym kontekście, w USA niezwykle negatywnie miano odczytać ostatnie wypowiedzi polskiego prezydenta. Chodzi o porównanie LGBT do bolszewizmu.

Jak ustalił dziennik, Pałac Prezydenc­ki miała upomnieć amba­sador Georgette Mosba­cher, która z Grennellem utrzymuje doskonałe relacje. Ambasador miała po­wiedzieć, że niemożli­we jest utrzymywanie przyjaznych stosunków z Waszyngtonem i jed­nocześnie stosowanie dyskryminacyjnej reto­ryki. "Tylko tym można tłumaczyć szybką pró­bę wycofania się przez Andrzeja Dudę z tematu LGBT w serii anglojęzycz­nych tweetów" – sugeruje "DGP".

Tymczasem ambasador Gerogette Mosbacher zapewnia, że doniesienia dziennika to "fake news". "Kolejne nieprawdziwe informacje! Nie rozmawiałam o tym z prezydentem Dudą ani ambasadorem Grenellem.Powtarzam jednak: USA potępiają dyskryminację i nienawiść na tle rasowym, religijnym, pochodzenia lub orientacji seksualnej" – napisła ambasador na Twitterze, komentując tekst.

– Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje się nam i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną. Zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm, bo jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, w sposób zrównoważony, to to jest ideologia, nic innego – powiedział prezydent Andrzej Duda w sobotę w Opolu.

