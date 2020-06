Kilka dni temu była premier Beata Szydło nazwała Jarosław Gowina "ojcem chrzestnym kandydatury Rafała Trzaskowskiego". Szef porozumienia podkreślał komentując słowa Szydło, że gdyby wybory odbyły się 10 maja, to spowodowałoby to kompletny chaos, a Sąd Najwyższy musiałby unieważnić głosowanie.

"Ważne jest, by wybory odbyły się w sposób demokratyczny"

– Jeżeli ktoś krytycznie patrzy na przesunięcie terminu wyborów, odpowiedzialnością powinien obciążyć mnie i pana prezesa Kaczyńskiego, bo przypomnę, że to była nasza wspólna decyzja. Ten słynny pakt Jarosławów, jak to żartobliwie ktoś określił. Do 12 lipca wszystkie ręce na stół, a jeżeli są różnice zdań pomiędzy nami powinniśmy je sobie wyjaśniać w zaciszu gabinetów, a najlepiej przesunąć takie rozmowy na termin powyborczy – tłumaczył Gowin w studiu telewizji wPolsce.pl.

– Tymczasem powinniśmy zrobić co w naszej mocy, aby tym nowym prezydentem pozostał urzędujący prezydent – dodał były wicepremier.

– Ja uratowałem Polskę przed blamażem nieudanych wyborów, które musiałyby być unieważnione. Ani 10, ani 23 maja nie udałoby się tych wyborów przeprowadzić w formule korespondencyjnej. Co do przyszłych losów PO, ani mnie to ziębi, ani grzeje. Ważne jest, by wybory odbyły się w sposób demokratyczny zgodnie z zasadami polskiej konstytucji – podkreślił dalej polityk.

– Mamy stabilną większość w Sejmie. Mandat wyborców i zobowiązanie wobec Polaków, aby rządzić do 2023 roku. Oczywiście będziemy rządzić skuteczniej, kiedy będziemy mieli dobrą współpracę z prezydentem, a taką gwarantuje tylko prezydent Andrzej Duda – dodał polityk.

