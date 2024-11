Zajączkowska alarmuje ws. działań rządzących. "Tego Wam główne media nie powiedzą"

"Koalicja zdrady polskich interesów pokazała swoje prawdziwe oblicze. Wszystko po cichu, z daleka od Polski, poza kamerami. Dlatego proszę Was o nagłaśnianie tego i udostępnianie gdzie tylko możecie!" – zaapelowała europoseł Konfederacji, dodając, że w głównych mediach próżno szukać informacji na ten temat.

Zajączkowska: Podpadacie pod art. Kodeksu karnego o zdradzie dyplomatycznej

Polityk zwróciła się do europosłów wymienionych ugrupowań. „Zwracam się do europosłów KO, PSL, Polski2050 i Lewicy, którzy w komplecie zgodzili się na oświadczenie swoich grup europarlamentarnych wyrażające poparcie dla wdrażania w Polsce zielonej komuny i przymusowego zalewania nas imigrantami – wszyscy podpadacie pod art. 129 Kodeksu Karnego o zdradzie dyplomatycznej, czyli jawnym działaniu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej” – napisała.

"Poparcie dla realizacji Zielonego Ładu (i to z konkretnym celem ograniczenia emisji o 90% do 2040 roku!) oznacza dewastowanie naszej gospodarki i ogromne wzrosty rachunków za energię, zaś zgoda na pełne wdrożenie Paktu migracyjnego to narażenie na niebezpieczeństwo polskich kobiet i dzieci ze strony tysięcy przymusowo relokowanych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu" – czytamy dalej.

Co popierają KO, PSL, Lewica i Polska2050?

"Jakby tego było mało oświadczenie wyraża też poparcie dla tzw. mechanizmu warunkowości (czyli szantażu wobec państw UE na zasadzie "albo zrobicie co chcemy, albo nie dostaniecie pieniędzy"), wprowadzania nowych podatków i opłat unijnych oraz zmian traktatowych, by państwa narodowe miały jeszcze mniej do powiedzenia!" – pisze Zajączkowska-Hernik.

"A jeszcze niedawno, na czele z swoim premierem Donaldem Tuskiem, tak pięknie opowiadali, że wcale do tego nie dążą. Jak widzicie wszystko pod publiczkę. Wszystko, by uśpić czujność i wbić nóż w plecy własnemu narodowi. To są ich metody działania! Pamiętajmy o tym zawsze, szczególnie podczas zbliżających się wyborów prezydenckich, gdy znów będą próbowali Was zwodzić!" – podsumowała.

facebookCzytaj też:

Bartoszewicz: Zielony Ład to narzędzie do stworzenia z Europy państwa komunistycznegoCzytaj też:

Dyrektywa azylowa UE. Co będzie fundował nielegalnym imigrantom polski podatnik?Czytaj też:

PiS głosowało przeciwko nowej KE. "Jesteśmy na prostej drodze do upadku"