W co gra Gazprom?

Sześć miliardów złotych dla polski po wyroku sądu arbitrażowego w Sztokholmie oraz poważne problemy z ukończeniem Nord Stream 2 – czyżby rosyjska broń energetyczna traciła skuteczność? A może to jedynie wstęp do nowej ofensywy? Nie cieszmy się za wcześnie, bo gra Rosji może być bardziej złożona, niż to widać na pierwszy rzut oka