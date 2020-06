Niemcy: Odnaleziono skradziony w czasie wojny portret matki Słowackiego

Portret odnalazł kolekcjoner Maciej Radziwiłł, prezes Fundacji Trzy Trąby. Obraz pędzla Franciszka Ksawerego Lampi znajduje się w bazie dzieł utraconych w czasie wojny prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obraz ten z powodu tego, że widnieje w polskiej bazie nie mógłby zostać sprzedany w oficjalnym obiegu. Został zatem odkupiony od pośrednika przez Fundacje im. Feliksa hr. Sobańskiego oraz Fundację Trzy Trąby, za niewielką sumę – kilka tysięcy euro. Następnie obraz przywieziono do Polski, gdzie został poddany konserwacji – opisuje Rp.pl.

– Obraz przedstawia Salomeę Becu, matkę Juliusza Słowackiego. To ważna osoba nie tylko w jego życiu, ale także w twórczości tego wieszcza. Portret malował Franciszek Ksawery Lampi. Obraz został skradziony z Muzeum Narodowego w Warszawie w czasie II Wojny Światowej. Odnaleźliśmy go za granicą. Był dosyć zniszczony. Właśnie ukończona została konserwacja. Wstawiony został do oryginalnej ramy – mówi Maciej Radziwiłł. Kolekcjoner wskazuje, że nie wiadomo, w jaki sposób portret trafił do Niemiec.

Wkrótce dzieło ma wrócić do Muzeum Narodowego. Obraz zostanie przekazany w formie darowizny przez Fundację im. Feliksa hr. Sobańskiego i Fundację Trzy Trąby.

