Biedroń: Nie pokonamy PiS-u strasząc tylko PiS-em

– Stoimy przed poważnym wyborem: w jaki sposób, po pierwsze, pokonać PiS. To duże wyzwanie, ale nie pokonamy PiS-u będąc mniejszym złem, strasząc tylko PiS-em, bo to nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze pomysł na Polskę, trzeba mieć program, trzeba mieć determinację, żeby iść się bić o tę Polskę, Polskę naszych marzeń, żeby dokonać tych zmian, na które my, Polki i Polacy, czekamy od dawna – mówił Robert Biedroń.

Według europosła konieczne jest "rozliczenie Kościoła": – Trzeba rozliczyć z grzechów Kościół, z grzechu pedofilii, z grzechu, który popełniali księża i bezkarnie byli ukrywani. Kościół katolicki przez wiele lat nas spowiadał z naszych grzechów. Najwyższa pora, żebyśmy to my, jako społeczeństwo, wyspowiadali Kościół z jego grzechu pedofilii.

Robert Biedroń mówił też o kwestiach światopoglądowych. – Nie może być tak, żeby kobiety nie mogły decydować w 2020 r. o swoim życiu i swoim zdrowiu. Musimy zliberalizować ustawę o przerywaniu ciąży. Kobiety muszą w Polsce mieć takie same prawa jak mają Francuzki czy Niemki. Jak równość to równość, dla wszystkich – wskazał w Elblągu.

