Przez plan rządu Polakom grozi obniżenie zarobków. Konfederacja reaguje

Mimo, że w ostatnich kilku latach koszty życia podrożały drastycznie, Ministerstwo Pracy forsuje projekt, którego celem jest oskładkowanie umów zlecenia i o dzieło. W praktyce oznacza to niższe zarobki dla wszystkich, którzy pracują na takich umowach. Rząd w Warszawie tłumaczy się, że reformy takiej wymaga Unia Europejska. Jest bowiem zapisana w Krajowym Planie Odbudowy.

Polacy nie chcą ozusowania umów zlecenie i o dzieło

Prawie 60 proc. Polaków nie chce ozusowania umów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie useme.com na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób.

Większość chce, aby rząd renegocjował z Unią Europejską Krajowy Plan Odbudowy w tym zakresie. Polska administracja powinna przystąpić do negocjacji z Komisją Europejską w kwestii zmiany brzmienia treści tzw. kamienia milowego, aby w najbliższej przyszłości nie doszło do "ozusowania" wszystkich umów o dzieło i zleceń. Przeciwnego zdania jest jedynie 14,6 proc. ankietowanych.

Konfederacja: Zgodził się Morawiecki, godzi się Tusk

Pomysł ozusowania stanowczo krytykuje Konfederacja, zwracając uwagę, że budżet jest nadwyrężony przez lata rozrzutnej polityki, obietnic bez pokrycia i kosztownych programów socjalnych, a rząd chce go łatać odbierając pracownikom część wypłaty.

"To zmiana wymuszona przez Unię Europejską, ponieważ została zapisana w kamieniach milowych, na które zgodził się rząd Morawieckiego, a teraz godzi się na to rząd Tuska. Sondaż UCE Research nie pozostawia wątpliwości, ale rząd idzie w zaparte. Ponad 2 miliony Polaków, którzy zatrudnieni są na umowach cywilnoprawnych, będą przez to zarabiać nawet o 1/3 mniej!" – alarmuje Konfederacja.

Stop podwyżkom podatków

"Narzucony przez Brukselę a przyjęty przez rząd w Polsce kamień milowy o ozusowaniu umów zlecenia i o dzieło to uderzenie w polską gospodarkę. Jednocześnie jest to rozwiązanie korzystne dla rządu Tuska, który szuka dodatkowych dochodów na swoje rozdęte wydatki. Polacy słusznie oceniają, że ten kamień milowy powinno się renegocjować, jednak mało prawdopodobne jest, aby pazerny na pieniądze podatników rząd chciał to zrobić" – pisze Konfederacja.

"Zmiany uderzą zwłaszcza w mniej zarabiających Polaków i w małe polskie firmy, które już teraz mają poważne problemy by sprostać rosnącym kosztom! STOP podwyżkom podatków!" – podkreśla.

