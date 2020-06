Czarzasty zamienił wsparcie Biedronia na stanowisko dla Żukowskiej? Szokujące pismo działaczy SLD

Portal dotarł do projektu stanowiska działaczy lokalnych struktur SLD. "Szanowny Panie Przewodniczący Nowej Lewicy, Martwi nas, działaczy zaangażowanych w kampanię naszego kandydata na urząd Prezydenta RP widoczny gołym okiem zwykłego wyborcy brak Pańskiego wsparcia dla naszego kandydata. Zwracamy się do Pana z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi na pytania, które kierują do nas wyborcy, czy po raz kolejny po zdezerterowaniu w kampanii Magdaleny Ogórek i ucieczce w popłochu z kampanii Zjednoczonej lewicy zrejterował Pan po raz trzeci, gdy okazało się, że wynik będzie słaby? Czy z tego powodu wycofał się z pomocy naszemu kandydatowi szef sztabu Kol.Trela?" – czytamy.

Dalej pod adresem Czarzastego pada poważny zarzut. Działacze pytają, czy szef SLD nie zrezygnowal ze wspierania Roberta Biedronia za stanowisko dla Anny Marii Żukowskiej w Pałacu Prezydenckim, w którym miałby zasiąść Rafał Trzaskowski po ewentualnej wygranej z Andrzejem Dudą.

"Czy prawdą jest, że wstrzymał Pan finansowanie kampanii naszego kandydata ? Plotki głoszą, że jest to celowe działanie związane z Pana umową z PO na mocy, której ma Pan otrzymać stanowisko ministra w kancelarii dla bliskiej Panu kobiety w zamian za bierność i brak finansowania kampanii naszego kandydata. Pragniemy wiedzieć, czy jest to prawda, czy istnieje taka, choćby słowna umowa? Żądamy szczerych odpowiedzi na nasze pytania, proszę pamiętać, że w najbliższej przyszłości i tak prawda wyjdzie na jaw" – wskazano w stanowisku, które opublikował portal wPolityce.pl.