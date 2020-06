Rzecznik w czasie konferencji odniósł się do kontroli posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie zakupu testów antygenowych, które do końca maja miały trafić do Polski.

– Gwarantuję, że testy antygenowe będą w Polsce dostępne (...). Kolejna partia ma dotrzeć. Wszystko będzie się działo zgodnie z zawartą umową – oświadczył Andrusiewicz.

Powiedział, że "testy antygenowe były kupowane zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z informacjami ekspertów, że są na tym samym poziomie wynikowości, co testy genowe, czyli testy PCR, które stosuje cały świat".

Powiedział, że zakontraktowano "dużą partię tych testów" i przekazano je do sprawdzenia, czyli "do walidacji w kilku szpitalach oraz Państwowym Zakładzie Higieny".

– W tej chwili dysponujemy opinią, że możemy stosować te testy. Co prawda skala ich wrażliwości nie jest taka, jak skala wrażliwości testów genowych, co nie znaczy, że nie będziemy ich wykorzystywać – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Pytany o szczegóły kontraktu stwierdził, że "prowadzone są obecnie rozmowy z dostawcą, co do zakontraktowania całej partii towaru". – Dla dobra negocjacji nie ujawniamy ich szczegółów – dodał.

Podkreślił, że obecnie Polska dysponuje buforem około miliona testów genowych, które tylko w części zostały użyte.

