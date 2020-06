"Trzeba ich wysłać do obozów pracy". Max Kolonko szokuje

Mariusz Max Kolonko w październiku 2019 roku chciał ubiegać się o mandat poselski, a 28 czerwca kandydować na prezydenta. W obu przypadkach nie udało mu się zarejestrować komitetu. Autor popularnego vloga uważa, że tegoroczne wybory są nielegalne. Jednocześnie zapewnia, że kiedy obejmie urząd prezydenta, rozliczy wszystkich polityków odpowiedzianych za ten proceder. Jak?

Trzeba przyznać, że jego pomysł na to rozliczenie jest zatrważający: – Więzienia jednak są drogie, to my za nie płacimy. Więc ja mam taki pomysł. Trzeba ich wysłać do obozów pracy. Obozy pracy, tak jak Hitler zrobił obozy pracy dla Polaków, to my zrobimy obozy pracy dla Polaków, ale to nie są Polacy, to są ciule, złodzieje.

Dalej były dziennikarz opowiedział o swoich "wizjach": – W wizjach, które widzę Morawiecki powiesi się w celu. Kaczyński nie doczeka, to znaczy umrze w więzieniu. Dudę i Trzaskowskiego chce wysłać do obozów pracy. Będą chodzić z kulą u nogi jak w Ameryce w latach 30-tych.