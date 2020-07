"Wiadomości" nowym liderem programów informacyjnych

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, w czerwcu 2020 roku główny program informacyjny Telewizji Polskiej oglądało średnio 2,58 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 22,90 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis zyskał 30,08 proc. widzów (największy wzrost w zestawieniu), czyli 598 tys. oglądających. Udział wiadomości wzrósł z 18,72 proc.

Średnia oglądalność programu emitowanego o 19.30 w TVP1 w zeszłym miesiącu wyniosła 1,86 mln widzów, a w TVP Info – 726 tys.

Na drugim miejscu plasują się "Fakty" stacji TVN i TVN24 BiS. Oglądalność programu wzrosła o 11,23 proc. (251 tys. osób) do 2,48 mln oglądających. Udział „Faktów” w rynku wzrósł z 22,66 proc. do 24 proc. Dziennik w TVN śledziło 2,19 mln widzów, a w TVN24 BiS było to 297 tys. osób.

Z drugiego na trzecie miejsce spadł "Telexpress". Oglądalność programu w TVP1 i TVP Info w ciągu roku wzrosła o 8,17 proc., czyli o 167 tys. widzów. W czerwcu 2020 roku wyniosła 2,22 mln osób (1,52 mln w TVP1 i 698 tys. w TVP Info). Udział "Telexpressu" w rynku wyniósł 27,27 proc. (rok wcześniej było to 25,61 proc.).

Na czwartej pozycji znalazł się program Polsatu i Polsat News "Wydarzenia". Widownia wyniosła 1,61 mln osób, po spadku o 3,97 proc. Średnia widownia „Wydarzeń” na głównej antenie wyniosła 1,36 mln osób, a w Polsacie News było to 247 tys.

Czytaj także:

"Wszyscy zamykają usta". Seria włamań do Parlamentu EuropejskiegoCzytaj także:

Bąkiewicz: Pamiętamy kalumnie wobec polskich patriotów, które wypowiadali czołowi politycy PO