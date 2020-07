Sekielski: Trzaskowski popełnił błąd. To może zaważyć na wyniku wyborów

– Już za rządów PO-PSL debata publiczna zaczęła być mocno ograniczana. Politycy już jakiś czas temu zaczęli wybierać sobie media, do których chodzą i do których nie chodzą. Z kim siadają przed kamerą, a z kim nie. Biura partii wyznaczają wszystkich rozmówców do wieczornych programów publicystycznych – mówił Sekielski w "Onet Rano".

Wspomniał, że kiedy pracował w TVN i razem z Andrzejem Morozowskim prowadził "Teraz my", to "rządzący wówczas politycy Platformy ogłosili cichy bojkot tego programu". – Już nie będę tłumaczył dlaczego, ale pretensje miał do nas Donald Tusk i inni wówczas wpływowi politycy PO – dodał.

Zdaniem Sekielskiego Trzaskowski popełnił błąd, nie biorąc udziału w debacie organizowanej przez TVP w Końskich. – Wiem, że to była ustawka, (…) wiadomo, że telewizja państwowa jest zbrojnym ramieniem Prawa i Sprawiedliwości, ale na miejscu Trzaskowskiego pojechałbym, ponieważ o wiele więcej miał do wygrania takim gestem, niż do stracenia – ocenił.

– Moim zdaniem to może zaważyć na ostatecznym wyniku wyborów – stwierdził Sekielski.

