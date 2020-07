Pandemia zbliżyła rodziny?

– Oczywiście, że na szczęście są rodziny, w których ten czas nie został zmarnowany. Ta okazja, którą stworzyła choroba, jakkolwiek strasznie to brzmi, została wykorzystana po to, by członkowie rodziny się do siebie zbliżyli – tłumaczy psycholog, dr Aleksandra Piotrowska w rozmowie z Łukaszem Zboralskim.

Łukasz Zboralski: Pandemia CO VID-19 spowodowała, że zostaliśmy zamknięci przez jakiś czas w domach rodzinnych. Wiele osób pracowało też zdalnie i tak pracuje do dziś. Nagle rodziny mogły poczuć coś takiego, co zdarzało się tylko w domach wielopokoleniowych – że bliscy są z dziećmi cały czas, że rodzina jest ze sobą dłużej. Jak to mogło wpłynąć na dzieci? Aleksandra Piotrowska: Sprawa nie jest prosta, dlatego że w niektórych domach ten czas został wykorzystany, by naprawdę być razem, ale w wielu domach ta wspólnota miała mocno pozorny charakter. Dzieci były teoretycznie razem z rodzicami, ale tak naprawdę ci dorośli byli mocno zaabsorbowani własną pracą. Czytaj także:

