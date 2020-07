Prezydent: Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek

Prezydent przyznał, że nie brakowało mu rodziny w kampanii wyborczej, ponieważ to "ciężka polityczna robota". – Zarówno Kinga, jak i Agata nigdy się specjalnie polityczną działalnością nie zajmowały i nawet bym sobie nie wyobrażał, żeby żona te wszystkie trudy kampanijne ze mną znosiła, bo jednak jest damą generalnie i nie naraziłbym jej na to. To jednak bardzo, bardzo trud, wysiłek, to jest ciężka praca, mnóstwo spotkań. Czasem w kampanii się nie dojada, czasem w kampanii się nie dosypia. Jest to zajęcie dla tych, którzy rzeczywiście chcą pełnić urzędy – mówił.

Jednocześnie Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się z faktu, że Pierwsza Dama wsparła go w ostatnim dniu kampanii. – To było dla mnie ważne i właśnie chciałem, żebyśmy na trym końcu kampanii stanęli razem, że jesteśmy jednością, razem, że się nawzajem w najtrudniejszych chwilach, że nawet jeżeli wobec nas są rzucane różne najgorsze, bezpodstawne oskarżenia różnego rodzaju czy wobec mnie przede wszystkim, to nie zmienia faktu, że jesteśmy rodziną, jednością i zawsze jesteśmy nawzajem swoim oparciem i dlatego bardzo się cieszę, że obie moje panie były dzisiaj ze mną – powiedział.

Prezydent zaznaczył także, że "werdykt rodaków ma charakter ostateczny". – Przede wszystkim uważam i zawsze tak uważałem, że to decydują moi rodacy. I dla mnie werdykt rodaków ma charakter ostateczny. Jeżeli Polacy podejmą decyzję, ja tę decyzję zawsze uszanuje. Walczę oczywiście o zwycięstwo i głęboko wierzę w to, że wygram, że będę mógł kontynuować swoje dzieło prezydenckie – mówił.