"Trzaskowski zdjął owczą skórę. Pokazał, że Polska jest mu obojętna"

Rafał Trzaskowski wybrał okolice Zamku Królewskiego na swój wieczór wyborczy. Spotkanie było otwarte, ale pomimo tego, że pojawiło się na nim sporo ludzi, próżno było szukać w ich dłoniach biało-czerwonych flag. Barw narodowych zabrakło również na scenie, na której występował kandydat Koalicji Obywatelskiej. Fakt ten komentował na antenie TOK FM Andrzej Zybertowicz. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy przyznał, iż było dla niego "małym wstrząsem" to, że 50 proc. wyborców głosowało na kandydata, w którego sztabie nikt nie uznał za stosowne pojawienie się na wieczorze wyborczym z flagą Polski.

– To, co się wydarzyło tego wieczora, to pokazanie, że kontrkandydat prezydenta Dudy nie mówi: 'jestem częścią Polski, będę walczył z moimi wyborcami o lepszą Polskę'. Nie, on mówi: 'będę walczył o jakąś inną rzeczywistość, w której Polska, nasze 1000-letnie dziedzictwo, jest zapomniane' – wskazał.

Zdaniem Zybertowicza, Rafał Trzaskowski zdjął wczoraj z twarzy owczą skórę i pokazał, że Polska jest mu obojętna.

