"To jest piramidalna głupota!". Po tych słowach Siemoniaka Cenckiewicz nie wytrzymał

W środę Służba Kontrwywiadu Wojskowego poinformowała, że złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Chodzi o odtajnienie przez polityka PiS części dokumentu planu użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Warta". Według SKW, mogło dojść do nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego postępowania z informacją niejawną i działania na szkodę interesu ochrony informacji niejawnych, co wypełnia znamiona przestępstw określonych w rozdziale XXXIII i XXIX Kodeksu karnego.

Siemoniak o ujawnieniu planu obrony Polski. Zdumiewające słowa

Sprawa ta była jednym z tematów porannej audycji radiowej Jedynki, w której gościł minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

– Gdy zobaczyłem ministra Błaszczaka, który macha tymi planami... Wprawdzie one zostały zastąpione nowymi, ale tam większość jest tożsama. Nie zmienia się położenie miast, rzek lasów, przeszkód naturalnych w Polsce. A przecież na tym się opiera obrona Polski – mówił szef MSWiA.

Cenckiewicz do ministra: Głowa boli od tej głupoty!

Słowa te spotkały się z ostrą reakcją były dyrektor Wojskowego Biura Politycznego dr hab. Sławomira Cenckiewicza. "Ale to jest piramidalna głupota!" – ocenił i dodał: "Wszystko rozumiem, ale nie taki argument – że ujawnienie Waszego planu obrony na rubieży strategicznej opartej na Wiśle jest przestępstwem bo ujawnia miasta i rzeki których położenie się nie zmienia!".

Historyk zapytał retorycznie, czy wrogowie Polski nie znają jej położenia. "Głowa boli od tej głupoty!" – stwierdził.

Dalej Cenckiewicz skierował serię pytań do Siemoniaka: "Czy Pan jest poważny, Panie Ministrze? Czy Pan słucha tego co Pan sam wygaduje? To obraza dla logiki i powagi państwa! Pan jest podwójnym ministrem!".

