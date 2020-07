Prezydent Poznania odwołał swoja zastępczynię... SMS-em. "Totalne świństwo"

Pierwsze informacje o mozliwym odwołaniu Kierzek-Koperskiej pojawiły się w kwietniu, kiedy rzekomo bez kosulatcji i poza komepetencjami podjęla decyzję o zamknięciu lasów komunalnych z powodu padnemii koronawirusa. Od tego czasu wiceprezydent przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Ze względu na "utratę zaufania" prezydent Jaśkowiak zdecydował odwołać swoją współpracowniczkę. Wcześniej rekomendację dla niej wycofała jej partia – Nowoczesna. W rozmowie z Radiem Poznań Kierzek-Koperska oceniła taką postawę jako "totalne świństwo".

Nie kryła, że nie jest zaskoczona decyzją. – Mój przewodniczący partii Adam Szłapka w porozumieniu z Jackiem Jaśkowiakiem postanowili to zrobić – powiedziała.

– Dostałam SMS od pana prezydenta, że odwołuje mnie z funkcji swojego zastępcy. Oceniam to bardzo słabo, jak byłam powoływana na tą funkcję, to pan prezydent wręczał mi powołanie w formie ładnego pisma i podał mi rękę. Wydaje mi się, że warto byłoby podać sobie rękę na zakończenie współpracy, więc tym bardziej taka forma w mojej ocenie jest niedopuszczalna, ale może nie rozumiem pewnych standardów, które obowiązują w polityce – oceniła w rozmowie z Radiem Poznań.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że jest to swego rodzaju deal polityczny i za chwilę państwo dowiecie się, że jeden z zaufanych ludzi Adama Szłapki otrzyma intratne stanowisko w strukturach miejskich. Na pewno nie zostanę w Nowoczesnej, bo uważam, że to, co zrobił Adam Szłapka, to jest totalne świństwo, tak się po prostu nie robi; przez półtora roku nie miałam w ogóle jego wsparcia – dodawała.

