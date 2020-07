Skandaliczny wpis Lempart o Kindze Dudzie. "NaziBarbie"

Nie milkną echa głośnego wystąpienia Kingi Dudy.Podczas wieczoru wyborczego córka prezydenta wyraziła przekonanie, że jej ojciec będzie dobrze wykonywał zadania głowy państwa, ponieważ jest dobrym człowiekiem. Córka Andrzeja Dudy zwróciła się też z apelem do Polaków.

– Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści – podkreślała Kinga Duda.

Po tych słowach spadła na nią fala hejtu ze strony polityków i dziennikarzy sprzyjających opozycji. Do tych krytycznych głosów dołączyła również Marta Lempart. Lewicowa aktywistka wrzuciła na Twittera artykuł opisujący akcję policji, która dokonała zatrzymania jednego z aktywistów. "My realizujemy postanowienie prokuratorskie, mieliśmy ustalić miejsce pobytu i pana doprowadzić. Co pan narozrabiał, my tego nie wiemy" – miał przekazać policjant podczas akcji. Z artykułu "Wyborczej" wynika, że policjanci uniemożliwili zatrzymanemu założenie butów i skarpetek.

Lempart powiązała tę sytuację z Kingą Dudą, . Wypowiedź lewicowej aktywistki może jednak szokować.

"Ciekawe co na to polska wersja #NaziBarbie, czyli Ivanki Trump - Kinga Duda, jak pierwowzór oddelegowana do wybielania faszyzującego tatusia? Wygląda na to, że już nawet nie chodzi o strach przed wyjściem z domu" – napisała Lempart na Twitterze.