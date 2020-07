Publicysta "Sieci" stwierdził ironicznie, że jedynym ruchem, jaki powinien skupić wokół siebie prezydent Warszawy jest ruch PAW – Przegraliśmy ale Wygraliśmy. Wbrew pozorom jednak nie jest to tylko dowcipne podsumowanie ruchów polityków Platformy Obywatelskiej. Wokół tej narracji – moralnego zwycięstwa kandydata opozycji w nieuczciwych wyborach – chce, według Janeckiego, budować swój dalszy przekaz Platforma.

– Podważanie legalności wyborów to dla PO jedyna droga. Nie mogą sobie pozwolić na przyznanie, że przegrali w legalnej walce – powiedział gość Rafała Ziemkiewicza.

Janecki mówił także o młodym elektoracie, który w drugiej turze masowo poparł Rafała Trzaskowskiego. Jego zdaniem młodzi widzą w prezydencie Andrzeju Dudzie część establishmentu, któremu trzeba się sprzeciwiać. To bardziej skłania ich do popierania kandydata KO. Równocześnie zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie może być pewne kolejnych wyborczych sukcesów. Okres ponad 3 lat do kolejnych wyborów to w polityce "cała epoka".

Publicysta ocenił również, że druga kadencja dla wielu partii politycznych do okres walki o utrzymanie władzy. Tak też będzie i w przypadku Prawa i Sprawiedliwości.