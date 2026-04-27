"Wykracza daleko poza wszelkie granice". Trump: Powinien zostać natychmiast zwolniony

Donald Trump zamieścił wpis na platformie Truth Social, w którym napisał: "Wow, Jimmy Kimmel, który wcale nie jest zabawny, o czym świadczą jego fatalne wyniki oglądalności, wygłosił w swoim programie szokujące oświadczenie".

"Pokazał fałszywe nagranie pierwszej damy, Melanii i naszego syna, Barrona, jakby naprawdę siedzieli w jego studiu i słuchali jego przemówienia, choć tak nie było i nigdy nie będzie".

"Następnie stwierdził: »Nasza pierwsza dama, Melania, jest tutaj. Spójrzcie na Melanię, taka piękna. Pani Trump, promienieje pani jak wdowa w ciąży«. Dzień później jakiś szaleniec próbował wejść do sali balowej na Kolacji Korespondentów Białego Domu, uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Był tam z bardzo oczywistego i złowrogiego powodu" – dodał.

Donald Trump podkreślił, iż rozumie, "że tak wiele osób jest oburzonych nikczemnym wezwaniem Kimmela do przemocy i normalnie nie zareagowaliby na nic, co powiedział, ale to jest coś, co wykracza daleko poza wszelkie granice".

"Jimmy Kimmel powinien zostać natychmiast zwolniony przez Disney i ABC. Dziękuję za uwagę!" – zakończył swój wpis prezydent USA.

Wcześniej do zwolnienia komika wezwała Melania Trump.

"Żart" Jimmy'ego Kimmela

W czwartek został wyemitowany skecz Jimmy'ego Kimmela. Komik przedstawił w nim alternatywną wersję gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Występując jako gospodarz imprezy, witał Melanię Trump i mówił, że "promienieje jak przyszła wdowa".

Próba zamachu na Donalda Trumpa

31-letni mężczyzna otworzył ogień podczas koalicji dla korespondentów Białego Domu. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Służby ewakuowały parę prezydencką – Donalda Trumpa i Melanię Trump, a także wiceprezydenta J.D. Vance'a. Sprawca, zidentyfikowany jako Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii, został aresztowany. W poniedziałek sąd ma formalnie postawić mu zarzuty. Celem zamachowca miał być amerykański przywódca.

Wcześniej komik kilkakrotnie żartował z Melanii Trump, sugerując jej kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Pierwsza dama USA zaprzeczyła takim kontaktom.

Program Kimmela został tymczasowo zawieszony przez ABC we wrześniu ubiegłego roku. Była to reakcja na falę oburzenia po monologu, który wygłosił po śmierci Charliego Kirka.

