"Dość tego". Melania Trump domaga się zwolnienia komika

Melania Trump napisała na platformie X, że "nienawistna i agresywna retoryka Kimmela ma na celu podzielenie naszego kraju".

"Jego monolog o mojej rodzinie nie jest komedią – jego słowa są destrukcyjne i pogłębiają polityczną chorobę w Ameryce" – dodała.

Zdaniem pierwszej damy USA "ludzie tacy jak Kimmel nie powinni mieć okazji wchodzić do naszych domów każdego wieczoru, by szerzyć nienawiść".

"Tchórz Kimmel ukrywa się za ABC, ponieważ wie, że sieć będzie nadal go chronić" – podkreśliła.

Melania Trump oceniła, że "dość tego". "Nadszedł czas, aby ABC zajęło stanowisko. Ile razy kierownictwo ABC będzie tolerować ohydne zachowanie Kimmela kosztem naszej społeczności" – wskazała.

"Żart" Kimmela

Wpis żony Donalda Trumpa odnosi się do skeczu Jimmy'ego Kimmela wyemitowanego w czwartek. Kimmel przedstawił w nim alternatywną wersję gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Występując jako gospodarz imprezy, witał Melanię Trump i mówił, że "promienieje jak przyszła wdowa".

31-letni mężczyzna otworzył ogień podczas koalicji dla korespondentów Białego Domu. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Służby ewakuowały parę prezydencką – Donalda Trumpa i Melanię Trump, a także wiceprezydenta J.D. Vance'a. Sprawca, zidentyfikowany jako Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii, został aresztowany. W poniedziałek sąd ma formalnie postawić mu zarzuty.

Celem zamachowca miał być amerykański przywódca.

Już wcześniej kilkakrotnie żartował z Melanii Trump, sugerując jej kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Melania Trump zaprzeczyła takim kontaktom.

Program Kimmela został tymczasowo zawieszony przez ABC we wrześniu ubiegłego roku. Była to reakcja na falę oburzenia po monologu, który wygłosił po śmierci Charliego Kirka.

"Przynosisz hańbę". Trump ostro do dziennikarki

"Nienawidzi chrześcijan". Trump: Sprawca zostawił manifest