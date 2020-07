Milczenie jest złotem

Kamiński: Ludzi odepchnęło od opozycji przekonanie o jej elitarności

– Mam wrażenie, że te 500, 400 tys. głosów, które ostatnio dzieliło nas od zwycięstwa nad PiS, to nie są ludzie, do których akurat trafiłby jakiś radykalny populizm i odwołanie się do skrajnych ideologii – stwierdził wicemarszałek Senatu...