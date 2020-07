"Ta pani ewidentnie minęła się z inteligencją". Mazurek ostro o Gasiuk-Pihowicz

We wtorek rano, po czterech dniach trudnych negocjacji, europejscy liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Polska ma otrzymać w sumie ok. 750 mld zł. Do osiągniętego porozumienia odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Wynik szczytu Unii Europejskiej to ogromny sukces Polski, uzyskaliśmy najwięcej jak było można – powiedział były premier. Jego wypowiedź PAP opublikowała na Twitterze. – Sukces negocjacji pokazał, że bajką jest nasza izolacja w Unii Europejskiej – dodał prezes Kaczyński.

Do efektu negocjacji prowadzonych w Brukseli przez polski rząd odniosła się posłanka KO. "W Brukseli przegrał PiS, wygrała polska demokracja i europejskie wartości" – skomentowała wyniki szczytu Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Ta pani ewidentnie minęła się z inteligencją i prawdą" – odpowiedziała jej europosłanka i była rzecznik PiS, Beata Mazurek.