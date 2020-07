"Koleżanki i koledzy z PiS nie wyobrażają sobie, żeby prezes Kaczyński odszedł"

Gowin pytany o prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego podkreślił także, że polityk ten "spaja obóz Zjednoczonej Prawicy".

Były wicepremier w rozmowie z dziennikarką TVN24 komentował zakończony wczoraj szczyt Unii Europejski, poświęcony kwestiom budżetowym.

– To był (szczyt UE – red.) sukces Mateusza Morawieckiego bezsprzeczny, sukces Polski, ale też sukces zjednoczonej Europy pokazujący sens procesu integracji europejskiej – mówił Gowin.

– Natomiast to nie jest tak, że dezawuuję te wątpliwości ministra Ziobry. Może on trochę dmucha na zimne, ale jeszcze raz podkreślam, miewaliśmy w przeszłości do czynienia z sytuacjami, w których to ryzyko instrumentalnego potraktowania zasady praworządności było realne – dodał polityk.

Lider Porozumienia zapewnił też, że „nie widzi w tej chwili żadnych przykładów w przestrzeni europejskiej (…) świadczących o tym, żeby którekolwiek z państw członkowskich UE naruszało zasady praworządności”.

– Natomiast też mówiąc szczerze nie widzę przypadków skutecznego, instrumentalnego bądź ideologicznego szermowania hasłem praworządności – dodał Gowin.

