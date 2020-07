Poseł PO: Trzaskowski jest moralnym zwycięzcą wyborów

– Pierwszy raz od 30 lat wybory w Polsce odbyły się według bardzo niskiego standardu i mogło to wpłynąć na wynik wyborów. (…) Mamy do czynienia z taką sytuacją, że moralnym zwycięzcą tych wyborów był Rafał Trzaskowski – stwierdził Kowal. – Pierwszy raz od 30 lat wybory w Polsce odbyły się według bardzo niskiego standardu i mogło to wpłynąć na wynik wyborów. Myślę, że Sąd Najwyższy nie ucieknie od tego pytania, czy ta ilość wątpliwości nie wpłynęła na wynik – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Zdaniem Kowala Andrzej Duda był podczas kampanii kandydatem uprzywilejowanym: – Różnica między pierwszym a drugim kandydatem była bardzo mała, więc mamy do czynienia z taką sytuacją, że moralnym zwycięzcą tych wyborów był Rafał Trzaskowski. On grał na tyle, ile mógł, a druga strona była wyraźnie uprzywilejowana.

W II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Jego konkurent, kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski uzyskał 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18 proc.