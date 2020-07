Tomczyk odpowiada Hołowni. Trwa wymiana uszczypliwości

Jeśli Szymon Hołownia uważa, że ruch społeczny to jest wynalazek, to radziłbym zajrzeć do książek, które on sam także pisze – powiedział Cezary Tomczyk, poseł PO.

Szymon Hołownia, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył ponad 13 proc. i zajął trzecie miejsce, przekonuje, że gdyby wszedł do drugiej tury, miałby większe szanse na wygraną z Andrzejem Dudą niż Rafał Trzaskowski. Cezary Tomczyk pytany o te słowa w Polsat News stwierdził: – Hołownia cały czas zaczepia nas, a uważam, ze kłótnia po stronie opozycji jest czymś niepotrzebnym i niepoważnym. – Kiedyś był taki biegacz, chyba rumuński, który mówił, że wygrałby olimpiadę, tylko problem był taki, że on odpadł w ćwierćfinale. Tu jest trochę podobna sytuacja – ocenił poseł Platformy. Pytany, czy PO kopiuje pomysł Hołowni na ruch społeczny, Tomczyk odparł: – Jeśli Hołownia uważa, że ruch społeczny to jest wynalazek, to radziłbym zajrzeć do książek, które on sam także pisze. Plagiat? Nie żartujmy. Polityk stwierdził również, że ruch społeczny wokół Rafała Trzaskowskiego narodził się sam. Prezydent Warszawy zapowiedział budowę ruchu obywatelskiego w przemówieniu wygłoszonym 17 lipca w Gdyni.