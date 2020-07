"Myślę, że pan powinien wiedzieć kiedy milczeć". Polityk PO krytykuje Powstanie Warszawskie, fala komentarzy

Dyskusję na temat Powstania Warszawskiego rozpoczął europoseł PO-KO, który w ostrych słowach skrytykował sens Powstania Warszawskiego oraz osoby, które pozytywnie oceniają decyzję o jego rozpoczęciu.

"Mając 1700 sztuk broni, czyli siłę ognia batalionu, AK wydała bitwę Wehrmachtowi. Wredny Stalin, przeciwko któremu akcja była politycznie skierowana, nam nie pomógł. Bitwę przegraliśmy, kosztem 200k ofiar i zburzeniem Warszawy. Psychoprawica uważa, że to przykład do naśladowania" – pisze Sikorski, a jego wpis wywołał wiele komentarzy.

"Myślę, że pan powinien wiedzieć kiedy milczeć"

Na wpis polityk odpowiedziała m.in. była dziennikarka "Wyborczej" Estera Flieger (Flieger odeszła z "GW" po po czterech latach, w grudniu ubiegłego roku).

„Ten fragment o »psychoprawicy« pokazuje, dlaczego prawica odnosi sukcesy na polu historii, pamięci” – zwraca uwagę Sikorskiemu dziennikarka i dodaje: „To jedyne co Pan widzi? Że walka z bronią w ręku? Innych lekcji od Powstańców Pan nie chce odebrać zaangażowania, obywatelskości? O tej Polsce, którą projektowali też nic?”.

"Myślę, że pan powinien wiedzieć kiedy milczeć. Na Oxfordzie tego nie uczyli?" – komentuje tymczasem wpis europosła dzienniakrz Radia ZET Jacek Czarnecki.

"No to niech pan skrytykuje Angoli za wzięcie udziału w Kampanii francuskiej. Nie mieli takich sił by walczyć z Hitlerem a jednak stanęli do walki szczupłym korpusem expedycyjnym. To samo było w 1914" – dodaje Czarnecki.

"To obsesja pana RS. Co roku dostaje szału i wypisuje takie tweety" – zwraca uwagę historyk i dziennikarz Piotr Gursztyn.

"Występuję w obronie honoru polskiej prawicy"

"Panie ministrze, występuję w obronie honoru polskiej prawicy. Zawsze byliśmy i jesteśmy surowymi krytykami katastrofalnej decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego. Decyzję tę gloryfikują przedstawiciele mesjanistyczno-romantycznej lewicy" – skomentował natomiast wpis Sikorskiego dziennikarz i historyk Piotr Zychowicz.

"Pana zaliczam do prawicy myślącej, ale jest Pan obecnie w mniejszości" – odpowiedział dziennikarzowi Sikorski.