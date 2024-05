Spotkanie szefów MSZ Polski i Niemiec. Sikorski mówił o swoim synu i "złych ludziach"

Szefowie MSZ Polski i Niemiec upamiętnili 20. rocznicę wejścia Polski do UE. – Walczymy o to, by źli ludzie, którzy atakują nasze wartości, nie zwyciężyli – powiedział Radosław Sikorski.

Z okazji rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął w środę udział w uroczystości w Słubicach wraz z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock. Obchody odbywają się również we Frankfurcie nad Odrą. Podczas wspólnej konferencji prasowej Sikorski przytoczył historię swojego syna, który podczas pandemii COVID-19 po raz pierwszy zetknął się z doświadczeniem zamkniętych granic wewnątrz Unii.

– Właśnie o to walczymy – żeby to doświadczenie granic nie wróciło, żeby źli ludzie, którzy atakują nasze wartości, którzy znowu chcą wrócić do dziewiętnastowiecznych sposobów prowadzenia polityki, żeby oni nie zwyciężyli – przekonywał szef MSZ.

Dalej mówił, że "w Unii i Niemcy, i Polacy jesteśmy bezpieczniejsi, współdecydujemy o kształcie Europy i całej cywilizacji Zachodu". – Mam apel do młodszych przyjaciół, abyśmy tego wywalczonego prawa do życia w wolnej Europie nie pozwolili sobie odebrać – dodał. Sikorski: Małżeństwa polsko-niemieckie są trwalsze niż małżeństwa polsko-polskie i niemiecko-niemieckie Sikorski wspomniał także o małżeństwach polsko-niemieckich. – Myśmy to zbadali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych statystycznie. Co się okazało? Trochę ku naszemu zdziwieniu. Małżeństwa polsko-niemieckie są trwalsze niż małżeństwa polsko-polskie i niemiecko-niemieckie – powiedział.

– Po drugie pani minister zaproponowała, abyśmy się tutaj spotkali ponownie za kolejnych 20 lat. Mam wielką nadzieję, że to nastąpi – oświadczył minister, odnosząc się do wystąpienia Baerbock.

Sikorski stwierdził również, że przed wejściem Polski do UE "nas straszono po polskiej stronie: przyjdą Niemcy i wszystko wykupią". – Po 20 latach już możemy powiedzieć, że to nie nastąpiło – powiedział.

