Błaszczak: Rządzący wystawiają nasz kraj na pośmiewisko

W piątek Onet poinformował, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wysłał notę do węgierskiego przedstawicielstwa, informując, że udział ambasadora w inauguracji "nie jest przewidziany". Co ciekawe, zaproszenie dla węgierskiego dyplomaty zostało wysłane dużo wcześniej, jednak teraz strona polska zmieniła zdanie. Dlaczego? Powodem ma być udzielenie azylu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu.

Błaszczak: Rząd godzi w interesy Polski

Prawo i Sprawiedliwość nie zostawiło suchej nitki na decyzji polskiego MSZ. Szef klubu Mariusz Błaszczak stwierdził, że rząd Donalda Tuska wystawia Polskę na pośmiewisko.

– Węgry do końca ubiegłego roku miały prezydencję w Unii Europejskiej, a więc jeżeli tak decyduje Donald Tusk, to świadczy o tym, że nie przestrzega reguł również w skali europejskiej, nie tylko w skali ogólnopolskiej – powiedział.

Błaszczak wspomniał także o innych doniesienia mediów, tym razem dotyczących odrzucenia przez polski rząd możliwości organizowania szczytu UE w trakcie prezydencji. Powodem miała być niechęć Donalda Tuska do tego, aby to prezydent Andrzej Duda był gospodarzem wydarzenia.

– Donald Tusk stwierdził, że nie będzie szczytu unijnego w Polsce, dlaczego? Dlatego, że wtedy prezydent Andrzej Duda by witał gości zaproszonych do naszego kraju, co jest też dowodem małostkowości, żeby nie powiedzieć dowodem tego, że demokracja walcząca nic nie ma wspólnego z demokracją bezprzymiotnikową – skomentował Błaszczak i dodał: "Polską rządzą ludzie, którzy właśnie tak postępują, postępują w sposób, który godzi w interesy Rzeczypospolitej Polskiej i wystawia nasz kraj na pośmiewisko".

Przypomnijmy, że w środę 1 stycznia Polska przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja ma się skoncentrować na siedmiu wymiarach bezpieczeństwa. RMF FM donosi, że w UE wiążą duże nadzieje, gdyż Polska przejmuje prezydencję po Węgrzech. Warszawa będzie chciała w trakcie najbliższych miesięcy przeforsować kolejny pakiet sankcji antyrosyjskich, ponadto będzie starać się zintensyfikować prace nad inwestycjami obronnymi oraz zmodyfikować procedurę wypłaty środków z KPO (chodzi o przedłużenie wydatkowania pieniędzy).

