Ile pieniędzy Polska otrzymała z UE? Minister podała "bilans na czysto"

– 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej to sukces Polek i Polaków. Żadne inne społeczeństwo, ani państwo naszego regionu nie zdołało w taki sposób wykorzystać obecności w UE tak, jak udało się to właśnie Polkom i Polakom – mówiła Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej z okazji 20 lat obecności Polski w Unii.

Minister zaprosiła na spotkanie studentów Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki, którzy urodzili się w czasie wstąpienia Polski do Wspólnoty i jak stwierdziła są "równolatkami" naszego członkostwa w UE.

Podkreśliła, że za sukcesem Polski w Unii stoi przedsiębiorczość, ciężka praca, działalność, aktywność oraz lokalny patriotyzm obywateli. – Chcemy wyrazić uznanie dla Polaków i Polek za ten ogromny sukces w tych trudnych czasach. Polacy udało się wam. Udało się wam, bo bardzo ciężko na to pracowaliście – powiedziała szefowa MFiPR.

20. rocznica wejścia Polski do UE. "Bilans na czysto"

Minister poinformowała, że "na czysto", po odliczeniu wpływów z UE na realizację polityki spójności, KPO i Wspólnej Polityki Rolnej oraz polskiej składki członkowskiej do budżetu UE, nasz kraj otrzymał 175 mld euro w ciągu 20 lat obecności w Unii.

– Bilans "na czysto" to jest 175 mld euro dla Polski. To jest dla wszystkich tych, którzy mówią, że dopłacamy do UE. Jest dokładnie odwrotnie – argumentowała Pełczyńska-Nałęcz.

Dalej mówiła, że w ciągu 20 lat polski eksport wzrósł 6-krotnie i o blisko 80 mld euro rocznie przeważa nad importem z UE. W tym czasie nasz eksport rolny wzrósł 10-krotnie. Polskie gminy zrealizowały 300 tys. projektów, to daje średnio 120 projektów na jedną gminę. – To imponujący wysiłek, imponująca oddolna aktywność samorządowców, lokalnych działaczy i patriotów – oceniła.

