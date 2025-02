Wysłannik Trumpa: Nikt nie narzuci Ukrainie porozumienia pokojowego

– Nikt nie narzuci Wołodymyrowi Zełenskiemu porozumienia pokojowego – podkreślił w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami w siedzibie NATO w Brukseli, Keith Kellogg, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Ukrainy i Rosji. Generał powiedział, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą prezydent i obywatele Ukrainy.

Kellogg: USA wysłuchają wszystkich punktów widzenia

Kellogg powiedział, że głównym zadaniem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Dodał, że Amerykanie wysłuchają wszystkich punktów widzenia, ale nie jest rozsądne, aby wszyscy uczestniczyli w rozmowach dotyczących projektowanego porozumienia pokojowego.

Wysłannik prezydenta Trumpa, nawiązał do swojej głośnej wypowiedzi, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie". Słowa te wywołały w Europie poruszenie.

Wojna zmierza ku końcowi. Trump rozmawiał z Putinem

W tym tygodniu sekretarz stanu USA Marco Rubio, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff będą reprezentować USA w rozmowach z rosyjskimi urzędnikami w Rijadzie. Po stronie Kremla w rozmowach mają uczestniczyć szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. międzynarodowych.

W ubiegłym tygodniu Trump rozmawiając z dziennikarzami w Białym Domu, odniósł się do kwestii zakończenia konfliktu. – Putin mówi, że chce zakończenia wojny i nie chce wracać do walki pół roku później – zrelacjonował. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał, że przystąpienie Ukrainy do NATO jest nierealne. Zwrócił też uwagę, że w praktyce prawdopodobieństwo, że Kijów odzyska wszystkie utracone ziemie, jest niewielkie.

Trump wielokrotnie wskazywał, że wojna musi się jak najszybciej zakończyć m.in. ze względu na ogromną ilość ofiar i wyniszczenie działaniami zbrojnymi Ukrainy.

Prof. Nowak: Porównanie do Monachium całkowicie nieuprawnione

Komentując rozmowy Trumpa i Putina o warunkach pokoju na Ukrainie i emocjonalne reakcje europejskiego mainstreamu mówiące o zdradzie Ukrainy i drugim Monachium, prof. Andrzej Nowak powiedział, że jest to porównanie całkowicie nieuprawnione. – W Monachium w 1938 r. Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację bez żadnego strzału i bez żadnej pomocy. Francja była wtedy połączona z Czechosłowacją układem sojuszniczym. USA i mają i nie miały układy sojuszniczego z Ukrainą, natomiast udzieliły Ukrainie gigantycznej pomocy militarnej i finansowej. Dzięki tej pomocy Ukraina uratowała swoją niepodległość – przypomniał profesor.

Ekspert ostrzegł, że dla Polski i Zachodu ryzyko stanowi ewentualny reset Berlina i Paryża z Moskwą. Jest to scenariusz, który w swojej długofalowej strategii USA pod wodzą Trumpa będą chciały zablokować. Toteż Waszyngton silnie nalega na to, żeby Europa zbudowały własne zdolności militarne, zdolne skutecznie odstraszyć Rosję.

– Najważniejszym interesem Polski jest utrzymać jedność świata USA z Europą i nie dać się sprowadzić do roli narzędzi nowego resetu między Europą Zachodnią, Niemcami i Francją a Rosją Putina. – To nasze największe zagrożenie, a naszą największą szansą jest uratowanie wspólnoty zachodniej – powiedział historyk.

Prof. Nowak powiedział, że Trump słusznie nazywa swoją polityką kontrrewolucją zdrowego rozsądku i to właśnie zdrowy rozsądek nakazuje przerwać rozlew krwi na Ukrainie, szczególnie wobec braku szans na odzyskanie okupowanych przez wojska Putina ziem.

