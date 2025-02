Deficyt budżetowy po styczniu. Ministerstwo Finansów ujawniło dane

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez resort finansów, dochody wyniosły 47,4 mld zł, czyli 7,5 proc. kwoty zapisanej w budżecie. Wydatki to 50,6 mld zł, czyli 5,5 proc. zakładanej kwoty. Deficyt budżetowy wyniósł 3,2 mld zł, co stanowi 1,1 proc. zakładanego poziomu.

Dochody w dół, wydatki w górę

Dochody w styczniu obecnego roku były niższe o ok. 13,2 mld zł w porównaniu ze styczniem roku ubiegłego. Niższe dochody zanotowano w sektorze podatku PIT. Wyniosły one 6,7 mld zł i były niższe o ok. 18,0 mld zł (tj. 159 proc.) w stosunku do stycznia 2024 r. Wzrosły za to dochody z podatku VAT, akcyzy oraz CIT.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały jst [jednostek samorządu terytorialnego – przyp. red.] w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami" – wskazuje ministerstwo w wydanym komunikacie.

Najwyższe wydatki odnotowano w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. subwencjach ogólnych dla samorządów oraz w sektorze obrony narodowej.

Porównując wykonanie wydatków po pierwszym miesiącu 2025 r. z okresem styczeń 2024 r. wyższe wykonanie odnotowano w części 46 – Zdrowie, więcej o 3,3 mld zł, w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ustawa budżetowa na 2025 rok zakłada, że dochody budżetu wyniosą 632,6 mld zł, a wydatki 921,6 mld zł. Oznacza to astronomiczny deficyt na poziomie 289 mld zł. Zakłada również 7-proc. wzrost płac, 5 proc. podwyżki dla budżetówki, wzrost gospodarczy w wysokości 3,9 proc. i 5-proc. inflację. Wydatki na obronność mają sięgnąć 4,7 proc. przewidywanego PKB.

