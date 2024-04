Przeszłość Saryusz-Wolskiego. Sikorski drwi z decyzji PiS

PiS organizował w sobotę konferencję pt. "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej". Podczas ośmiu paneli zaplanowano dyskusję nt. zmian traktatów UE i tego, jak wpłyną one m.in. na biznes, wolność słowa oraz tożsamość.

Prezes PiS stwierdził, że jego formacja zajmie się sprawami dotyczącymi Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego, zmiany traktatów, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa. – I w końcu tego, co jest istotą polskości – wolności. Nie ma Polski bez wolności – mówił.

Jarosław Kaczyński przedstawił również kandydata partii na komisarza w Unii Europejskiej. Będzie to obecny europoseł Jacek Saryusz-Wolski. – Jest kompetentnym człowiekiem. Ma bardzo silny charakter i mocny temperament – zaznaczył szef Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatów na komisarzy w UE przedstawiają rządy krajów członkowskich.

Sikorski drwi z kandydata PiS

Z pomysłu prezesa PiS drwi jednak szef dyplomacji Radosław Sikorski. "W związku z ogłoszeniem przez Kaczyńskiego nominacji kandydata PiS na komisarza UE pamiętajmy, że ich komisarz chce tam jechać aby walczyć o ważne polskie sprawy a każdy inny porzuca Polskę aby się dorwać do koryta" – napisał szef MSZ.

W kolejnym wpisie przypomniał przeszłość Saryusza-Wolskiego i wyraził zdziwienie, że Kaczyński proponuje byłego wiceprzewodniczącego PO.



Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Termin zgłaszania list kandydatów upływa 2 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

